اتحاد جدة يهزم الطائي بثنائية في الدوري السعودي

فاز اتحاد جدة على نظيره الطائي بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

وافتتح المغربي عبد الرزاق حمدالله التسجيل للاتحاد في الدقيقة 54 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها إيجور كورنادو سريعًا من الجهة اليمنى.

وأكد صالح العمري انتصار الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90، من متابعة لتمريرة حمدالله بالكعب.

انتصار الاتحاد رفع رصيدهم لـ 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

يُذكر أن الاتحاد قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى.