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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفعت الجرائم في مقاطعتها.. ترامب يهاجم المدعية فاني ويليس

ترامب
ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مدعية مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا “فاني ويليس”، مؤكدًا أن المنطقة تحت إدارتها، شهدت تدهورا أمنيا، وزيادة في معدل الجريمة.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، أن “المدعية العامة الفاشلة فاني ويليس سمحت بتحول مقاطعة فولتون، لمنطقة حرب، حيث ارتفعت معدلات جرائم القتل والعنف لمستويات غير مسبوقة، في حين أن القليل منهم ينال الجزاء”.

وأضاف ترامب، أنه يعتقد أن وجود شخص مثل ويليس، ليست مكسبا للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيبادر بتسليم نفسه للسجن، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت المصادر أن ترامب، سيسلّم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، الخميس أو الجمعة، الأسبوع المقبل.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن المناقشات بين فريق محامي ترامب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تمّ منحها لترامب ليسلم نفسه طوعاً.

وأكّد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع، بالتعاون مع الشرطة المحلية وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيراً لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

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