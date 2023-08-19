المقاولون العرب يكرم جدو قبل انتقاله إلى بيراميدز

أقامت إدارة نادي المقاولون العرب- ممثلة في المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن شوقي غريب- حفل تكريم للكابتن محمد ناجي جدو، مدرب الفريق؛ بعد موافقة النادي على انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

يأتي هذا في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين وبعد ترحيب المقاولون العرب إدارة وجهاز فني بطلب جدو والموافقة على خطوته الجديدة.

وقال محمد ناجي جدو: إنه فخور بفترة تواجده في نادي عريق المقاولون العرب والعمل تحت قيادة الكابتن شوقي غريب وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيا لهم التوفيق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن جدو من المدربين الواعدين وأدى عمله بإخلاص طوال فترة تواجده.

وفي الوقت ذاته، وجه شوقي غريب، الشكر، لمدرب الفريق، والروح التي أبداها، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.