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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إضافة هذه الجملة .. الأهلي يعلن تعديلا في شعار النادي

النادي الاهلي
النادي الاهلي

أعلن النادي الأهلي إجراء تعديل على الشعار الخاص به عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، والذي شهد إضافة جملة "نادي القرن الأفريقي"


https://x.com/alahly/status/1692974833166934420?s=46

وشاركت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها علي إكس “تويتر” فيديو توضح فيه التعديلات التي طرأت على الشعار الجديد، وشهدت إعادة جملة"نادي القرن الأفريقي" والتي شهدت حالة من الجدل بسبب إزالتها من شعار قميص الأهلي في الموسم الماضي.


 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على ضم السويسري كارلوس بيرنيجر الي جهازهالمعاون للموسم المقبل.


وأخطر كولر إدارة الأهلي بالمدرب الجديد الذي سيتواجد كمدرب مساعد معه.


فيما حدد كولر فجر الأربعاء المقبل موعداً للحضور للقاهرة لحضور الحفل الكبير الذي سيقيمه النادي لتكريم الفرقةالرياضية الفائزة ببطولات في الموسم المنقضي وعلي رأسها فريق الكرة، وينطلق فترة إعداد الفريق الأحمر ببرنامجقياسات بدنية وكشف طبي لكل اللاعبين.

 

ويتدرب الفريق أيام 25 و 26 و 27 أغسطس قبل أن تغادر البعثة الي النمسا برئاسة خالد بيبو مدير الكرة بناء عليرؤية محمود الخطيب رئيس النادي، ويستمر الفريق هناك حتي يوم 6 سبتمبر المقبل يخوض خلالها مباراتين ودتيتين.

السويسري كارلوس بيرنيجر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المدير الفني للفريق النادي الأهلي نادي القرن الافريقي محمود الخطيب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الشعار الجديد

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