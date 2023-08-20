لاعب الأهلي السابق: رحيل زيزو عن الزمالك مصلحة للطرفين

قال أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، إنه يؤيد رحيل أحمد سيد (زيزو)، نجم الزمالك الحالي، عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف فوزي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك سيخسر كثيرا حال عدم الموافقة على بيع زيزو خلال فترة الانتقالات الحالية".

وتابع: "الزمالك هو من صنع زيزو، ويستطيع تقديم لاعب آخر مثلما قدم زيزو للجماهير".

وأتم: "رحيل زيزو عن الزمالك من مصلحة الطرفين، اللاعب سيفقد تركيزه مع الفريق حال عدم إتمام التعاقد، والنادي سيخسر مقابل مادي كبير من وراء بيعه".