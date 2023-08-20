أحمد دعبس: ما يهمني هو المصلحة العامة.. والزمالك يدفع ثمن الخلافات الشخصية

أعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم مجلس إدارة القلعة البيضاء باستقالتهم، مؤكدا إن مصلحة الزمالك فوق الجميع.

وقال أحمد دعبس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" للأسف نادى الزمالك يدفع ثمن الخلافات الشخصية ، ونحن نعاني من دوامة القضايا منذ عدة سنوات".

وأكمل :" مجلس إدارة الزمالك المستقيل عانى بشدة فى الفترة الأخيرة، لدرجة إنه قام بشراء دولارات لتوفير مستحقات الكولومبي أوسوريو ، الزمالك كان سيتعرض لضرر بالغ لو كنا أكملنا.. أول ما جينا كمجلس كان في قضايا كتير والرئيس اتحبس واتعزل ومحدش عاجبه حاجة".

وأردف:" تقدمنا بالإستقالة من أجل مصلحة نادى الزمالك، والصراعات داخل نادى الزمالك من سنوات طويل، وكنت أتمنى أن يظل المجلس في منصبه حتى نهاية مدته، ونادي الزمالك يدفع ثمن الخلافات الشخصية".

وزاد :" ما يهمني هو مصلحة الزمالك، وأنا مستعد لمساعدة رئيس الزمالك القادم أيا كان إسمه، ونحتاج لـ 30 مليون لفك الحجز على النادي".

وشدد:" ثنائى الزمالك محمود شبانة وحمدى علاء سيتم إعارتهم لنادى سموحة السكندري، وكنا على أعتاب تجديد عقد أحمد فتوح، واللاعب اشترط الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة قبل التجديد للزمالك، ولا جديد بشأن زيزو ولم ندخل في مفاوضات مع الشباب السعودي، وأوسوريو حصل على راتب شهرين من مستحقاته المالية المتأخرة، ومساعده حصل على شهر واحد".