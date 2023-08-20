وعلى نياتكم ترزقون.. محمود كهربا يوجه رسالة عبر إنستجرام

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، رساله غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".

وكتب محمود كهربا عبر حسابه على انستجرام: وعلي نياتكم ترزقون واحدة من اكتر الجمل التي اؤمن بها والتي تطمئن قلبي دائما ، فعندما تكون نقيا من الداخل ، يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم ، يحبك الناس دون سبب و تاتيك مطالبك دون ان تنطف بها .. صاحب النيه الطيبه هو من يتمني الخير للجميع دون استثناء ، فسعادة الاخرين لن تأخد من سعادتك.

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.