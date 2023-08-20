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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحور EG.5.. فيروس تحت التنبيه ويجب الحذر منه..تفاصيل

متحور كورونا
متحور كورونا

قال الدكتور محمد رحيم باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر، إنّه لا يجب القلق من متحور EG.5، موضحًا أنه بدأ الظهور في الصين وإندونيسيا بفبراير الماضي، ثم أصبحت الإصابات عالية جدا.

وأضاف "رحيم"، خلال مداخلة على القناة الأولى، "منظمة الصحة العالمية صنفته على أنه فيروس تحت التنبيه ويجب وضعه تحت الملاحظة، ثم فوجئنا بأن معدل انتشاره بدأ يختلف مقارنة بأوميكرون".

المتحور بدأ يكون مقلقا

وأوضح باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر: "هذا المتحور بدأ يكون مقلقا، وجرى تصنيفه في شهر يوليو الماضي بأنه يجب الاهتمام به نظرا لسرعة انتشاره ومعدل الوباء الخاص به، ولكن معدل الإصابات به في 2023 أقل مما كان عليه الوضع في 2022". 
 

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