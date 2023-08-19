عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورونا لم تنته.. مستشار الرئيس للصحة يكشف أمرا مهما عن المتحور الجديد

مستشار الرئيس للصحة
مستشار الرئيس للصحة

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا على مستوى العالم.

 

الصحة توضح حقيقة دخول متحور كورونا الجديد مصر.. فيديو

مش دور برد عادي.. نصيحة مهمة للمواطنين عن متحور كورونا

قال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هنسمع كل شوية عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا ".

 وأضاف محمد عوض تاج الدين:" فيروس كورونا مازال متواجدا ولم يختف ولم يعلن رسميا انتهاء كورونا كوباء ".

 

 وتابع محمد عوض تاج الدين :" هناك متحورات حالية ومتحورات مستقبلية من كورونا، والظاهرة الرئيسية في كل الفيروسات التنفسية هي التحور وظهور متحورات كثيرة ".

 وأكمل محمد عوض تاج الدين :" المتحور الجديد منتشر في دول كثيرة وهناك إصابات بهذا المتحور عالميا"، مضيفا:"  متحور كورونا الجديد لديه قدرة على الانتشار لكنه لم يتسبب في  إصابات بمضاعفات أوزيادة في عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم حتى الآن".

كورونا مستشار الرئيس فيروس كورونا متحور كورونا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

عاجل .. استقالة أحمد مرتضى منصور من نادي الزمالك

استقالات بالجملة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

عاجل .. قرار ضد المتهمين في خلية إرهابية حاولوا اغتيال الإعلامي أحمد موسى

بعد أزمة الممثلة الإفريقية| فيلم جديد عن كليوباترا يثير الجدل.. لن تتخيل جنسية البطلة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

ترشيحاتنا

بعد حديث السيسي عن "توفير بدائل".. خبراء يقترحون حلولا للتغلب على ارتفاع أسعار الأعلاف

اتاخذ في 3 ساعات.. كواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك

نقابة الموسيقيين توضح أسباب إيقاف مطرب المهرجانات «كزبرة»

الهلال يتعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

ارتفعت الجرائم في مقاطعتها.. ترامب يهاجم المدعية فاني ويليس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود؟

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ