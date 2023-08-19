كورونا لم تنته.. مستشار الرئيس للصحة يكشف أمرا مهما عن المتحور الجديد

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا على مستوى العالم.

قال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هنسمع كل شوية عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا ".

وأضاف محمد عوض تاج الدين:" فيروس كورونا مازال متواجدا ولم يختف ولم يعلن رسميا انتهاء كورونا كوباء ".

وتابع محمد عوض تاج الدين :" هناك متحورات حالية ومتحورات مستقبلية من كورونا، والظاهرة الرئيسية في كل الفيروسات التنفسية هي التحور وظهور متحورات كثيرة ".

وأكمل محمد عوض تاج الدين :" المتحور الجديد منتشر في دول كثيرة وهناك إصابات بهذا المتحور عالميا"، مضيفا:" متحور كورونا الجديد لديه قدرة على الانتشار لكنه لم يتسبب في إصابات بمضاعفات أوزيادة في عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم حتى الآن".