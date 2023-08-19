مش دور برد عادي.. نصيحة مهمة للمواطنين عن متحور كورونا

أكد الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك انتشار كبير لمتحور كورونا الجديد في دول العالم، وظهر في حوالي 54 دولة حول العالم.

وقال محمود الأنصاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" انتشار متحور كورونا الجديد سريع في دول العالم ".

وأضاف محمود الأنصاري:" لا اختلاف بين أعراض متحور كورونا الجديد ومتحورات كورونا السابقة"، مضيفا:" أعراض متحور كورونا الجديد خفيفة وقريبة من دور البرد العادي ".

وتابع محمود الأنصاري :" البعض قد يشعر بألم العضلات والمفاصل والتهاب الحلق فقط عند الإصابة بالمتحور الجديد".

وأكمل محمود الأنصاري:" في فصل الصيف لا يوجد انتشار لباقي الفيروسات التنفسية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة"، مضيفا:" في الوقت الحالي أي مصاب بأعراض برد منقدرش نقول دور برد عادي حتى يثبت العكس بإجراء مسحة كورونا للإطمئنان".

ولفت محمود الانصاري:" لو إحنا متواجدين في أي مكان مغلق غير جيد التهوية نقوم بارتداء الكمامة".