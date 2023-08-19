بعد انتشار متحورات جديدة.. كيف تحمى نفسك من كورونا

عاد فيروس كورونا بصور وأشكال مختلفة في الآونة الأخيرة حيث ظهرت متحورات جديدة تتفاوت في الشدة والأعراض لذا من المهم معرفة كيفية الوقاية منها..



وذكر موقع unite against covid19

أهم الإجراءات الاحترازية التى تساعد في الوقاية من كورونا.

إجراءات الأماكن المزدحمة

لا يزال خطر انتشار العدوى بين الأشخاص في أماكن معينة مثل:

النقل العام - الحافلات والقطارات والداخل على العبارات والرحلات الجوية

الأماكن المغلقة والمغلقة ذات التهوية السيئة



الأماكن المزدحمة

إعدادات الاتصال الوثيق ، على سبيل المثال ، إذا كانت هناك محادثات وجهًا لوجه أو صراخ أو غناء.



ارتدِ قناعًا للوجه

يمكن أن تساعد أقنعة الوجه في تقليل انتشار كورونا إنها طريقة يمكننا من خلالها حماية أنفسنا والآخرين.

كما يتم تشجيعهم على ارتدائها في الأماكن المغلقة والمزدحمة والمحدودة ذات التهوية السيئة وعند الذهاب للمستشفى.

يمكن أن يساعد قناع الوجه المناسب على منع انتشار الجزيئات أو استنشاقها عندما يتحدث شخص ما أو يضحك أو يسعل أو يعطس وتساعد الأقنعة التي لا تحتوي على صمامات مثل أقنعة N95 أو KN95 أو FFP2 أيضًا على منعك من تنفس الفيروس.

لبس قناع للوجه

حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين عندما تكون في الداخل

لست مطالبًا بالحفاظ على مسافة جسدية من الآخرين ولكن لا يزال من المفيد الحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص أثناء تواجدك بالخارج وسيساعد هذا في الحد من انتشار COVID-19 في المجتمع.

تحسين التهوية

تساعد التهوية الجيدة على إزالة جزيئات فيروس COVID-19 في الهواء ونحن نشجعك على السماح بدخول الهواء النقي كل يوم ، بما في ذلك بعد زيارة شخص ما لمنزلك أو متجرك أو مكتبك.

إذا استطعت ، فافتح نافذة جزئيًا بحوالي 5 سم معظم اليوم. أو افتح النوافذ لمدة 15 دقيقة على الأقل قدر الإمكان ، كلما كان ذلك عمليًا.

إذا لم تفتح النوافذ الخاصة بك ، فتحقق مما إذا كان نظام التهوية لديك يقوم بترشيح (تنظيف) الهواء.

السعال أو العطس في مرفقك

قم بالسعال أو العطس في مرفقك أو غط فمك وأنفك بالمناديل الورقية وضع المناديل في سلة المهملات على الفور ، ثم اغسل يديك أو عقمها.

حافظ على نظافة يديك

يعد غسل اليدين أو تعقيمهما من أسهل الطرق للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ثم جفف يديك تمامًا.

استخدام معقم اليدين الكحولي فعال أيضًا في قتل الجراثيم والفيروسات، إذا كنت تستخدم معقم اليدين ، فتأكد من استخدام منتج كافٍ لتغطية يديك ، وافركه واتركه حتى يجف.

يجب أن تغسل يديك أو تعقمهما إذا كنت في مكان عام وبعد أن تمطر أنفك أو تسعل أو تعطس.

تجنب لمس وجهك ، بما في ذلك عينيك أو أنفك أو فمك ، إذا لم تكن يديك نظيفة. في كلتا الحالتين تقوم بتنظيف يديك ، فإنه سيقتل فيروس COVID-19 عن طريق تفجير فقاعته الواقية.

كما أن الحفاظ على نظافة يديك يمنع الأنواع الأخرى من الجراثيم والفيروسات وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تزور أشخاصًا معرضين لخطر فيروسات كورونا .

تنظيف الأسطح

نظف الأسطح بانتظام و يتضمن ذلك العناصر التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف.

عندما يتنفس الشخص المصاب أو يتكلم أو يسعل أو يعطس ، فقد ينشر جزيئات تحتوي على فيروس كورونا هذه الجسيمات تتراوح في الحجم ويمكن أن تستقر الجزيئات أو القطرات الأكبر والأثقل على الأسطح المحيطة.

استخدم منتجات التنظيف المنزلية العادية واتبع التعليمات وتذكر تخزين المنظفات والمطهرات بأمان.