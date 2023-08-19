الصحة توضح حقيقة دخول متحور كورونا الجديد مصر.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية لم تتوقف عن الاستعداد لمتحورات فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "وزارة الصحة لم تتوقف عن التعامل مع الأمراض الوبائية والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "جميع الأدلة حتى الآن تؤكد أن أعراض المتحور الجديد ليست أشد من أعراض المتحور أوميكرون، وأن الإصابة به لا تحتاج إلى دخول المستشفيات أو العناية المركزة".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "القواعد الذهبية للوقاية مازالت هي التطعيمات وخاصة للفئات الأكثر عرضة للتأثر بشدة المرض مثل أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن"، لافتا: "يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والتطهير المستمر للأيدي والأسطح والحرص على تقوية المناعة من خلال التغذية الجيدة".

حقيقة رصد حالات في مصر



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "حتى الآن لم يتم رصد أي حالة إصابة بالمتحور الجديد في مصر، ولم تثبت إيجابية أي حالة بهذا المتحور"، مشيرا: "المتحور الجديد ليس أشد خطورة وأنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي لأن أعراضه هي نفس أعراض المتحور أوميكرون".

وكشف حقيقة وجود استقالة جماعية لأطباء الرعاية بمستشفى إمبابة، قائلا: "كان هناك ورقة متداولة وتم التواصل مع الزملاء في المستشفى ولا يوجد استقالات جماعية، لكن هناك تحقيقات تجري لمعرفة أسباب انتشار هذه الورقة، وهل فعلا كان هناك أمور تحتاج إلى مراجعة أم لا، ونحن نتواصل مع العاملين في المستشفى، والرعاية تعمل بشكل جيد والزملاء منتظمين في العمل حاليا".





