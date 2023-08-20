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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل حقيبة سوداء.. العثور على رضيع في قرية كوم بدر بسوهاج

الطفل الذي تم العثور
الطفل الذي تم العثور عليه

عثر أهالي قرية كوم بدر دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، على رضيع "ذكر" في الشهر الأول من العُمر، داخل حقيبة سوداء اللون، ملفوف بشال رجالي بني اللون، وعلى الفور تم تسليمه إلى الجهات المعنية المُختصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من أحد الأهالي بقرية كوم بدر دائرة المركز، مفاده العثور على رضيع داخل حقيبة سوداء اللون.

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وبالإنتقال والفحص تبين العثور عليه اول طريق قرية كوم بدر دائرة المركز، داخل حقيبة سوداء اللون وملفوف داخل شال بني اللون، وبالحقيبة عبوة لبن أطفال وعدد من حفاضات الأطفال، وعقب تسليم الرضيع إلى حضانة مستشفى طهطا العام، تبين أنه يبلغ من العُمر 25 يومًا، وأنه قد تم إجراء عملية الطهارة له.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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