ليس الأهلي ولا الزمالك.. مورينيو يتابع حساب نادٍ مصري على إنستجرام

تابع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، حساب أحد الأندية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

كان نادي فيوتشر السابق، أعلن “مؤخرا” تعاقده مع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مدرب جوزيه مورينيو السابق في أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد توتنهام.

وحرص مورينيو على تهنئة ريكاردو فورموسينيو بالتعليق على صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي فيوتشر على موقع إنستجرام، كما قام بعمل متابعة لحساب النادي المصري.

مورينيو يهنئ مساعده السابق

مورينيو يتابع حساب فيوتشر

يذكر أن قرعة الأدوار التمهيدية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، أسفرت عن مواجهة سهلة لفريق فيوتشر دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي سينجيدا يونايتد التنزاني مع جيشي لا كوجينجا من زنزبار في الدور الـ64، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة فيوتشر في دور الـ 32.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر إعفاء الزمالك وفيوتشر من خوض دور الـ 64 من مسابقة الكونفدرالية.