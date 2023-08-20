لا شكاوى.. تأمين سلامة إجراءات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الوادي الجديد

تشهد لجان امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة في الوادي الجديد، انتظام حضور الطلاب لأداء الامتحانات لليوم الثانى على التوالى فضلا عن عدم وجود اي شكاوي.

وقال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن غرفة عمليات الدور الثانى للشهادة الثانوية تواصل متابعة سير الامتحانات بحضور جميع المعنيين، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة والأجواء المناسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء وكافة سبل الراحة للطلاب.

وأضاف «عبدالعزيز»: تم وضع خطة عمل لتأمين سلامة إجراءات الامتحانات في اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان بموعدها المحدد والتزام الجميع بكافة المسؤوليات والمهام المكلفين بها والتعليمات الوزارية.

وأشار إلى التواصل اللحظى لسير منظومة العمل وحل أي مشكلات بشكل فورى.