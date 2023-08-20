بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر 2-0 من ليل بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت بهدفين مقابل لاشيء من نظيره ليل، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

تقدم جوناثان دافيد بالهدف الأول في الدقيقة ٦٦ لصالح فريق ليل، ثم أضاف الجزائري أدم وناس الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة ٧٩، حصول ألكسندر ريبيرو لاعب ليل على بطاقة حمراء.

كما شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد مع فريق نانت.

بهذة النتيجة، يحتل فريق ليل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ٤ نقاط، خلفًا لمونبيليه المتصدر بفارق الأهداف، فيما يتلقي نانت الهزيمة الثانية على التوالي ويظل بدون رصيد من النقاط في المركز الـ 17.