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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سليمان وهدان يكشف عن موقفه من الترشح مرة أخرى في انتخابات الزمالك

سليمان وهدان
سليمان وهدان

كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، عن موقفه من الترشح مرة أخري فى انتخابات نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة بعدما قدم مجلس الإدارة استقالته أمس.

وقال سليمان وهدان فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مازلت لم احسم موقفي من الترشح فى انتخابات نادي الزمالك.. سأحسم ذلك بعد ما أري الفترة المقبلة جميع الأمور.

وأضاف:" فى الوقت الحالى هناك لجنة تدير نادي الزمالك وأعتقد أن الانتخابات ستكون فى شهر أكتوبر.

يأتي ذلك بعد إستقالة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك علي خلفية الأزمات المتتالية التي ضربت القلعة البيضاء بسبب الحجز علي أرصدة البنك وإيقاف القيد .

سليمان وهدان الزمالك نادي الزمالك

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