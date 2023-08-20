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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم مؤبد.. ضبط 180 هارب من حكم قضائي بفارسكور

تنفيذ احكام
تنفيذ احكام

شنت مديرية أمن دمياط، باشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط،  حملة مكبرةلتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية وضبط الخارجية على القانون وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين. 

 

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط برئاسة العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي ، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة النقيب حسن نيازى رئي وحدة تنفيذ الاحكام بمركز شرطة فارسكور والقوة المرافقة له، من ضبط ١٨٠  محكومًا عليهم وهاربين من أحكام قضائية متنوعة مابين مخدرات وسلاح وسرقة بالاكراه. ويارب من مؤبد.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمه حيال المقبوض عليهم وحالتهم للنيابه العامة.

ياتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

تحرير 393 محضرا تموينيا في دمياط

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