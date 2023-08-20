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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر: فرنسا كانت تخطط لشن هجوم ضدنا

النيجر
النيجر

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، أن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني، حث وفد المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" على رفع العقوبات لكنه لم يكن مستعدا لتقديم أي شيء.

وأضافت أسوشيتد برس في تقرير لها، أن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر رفض طلب وفد "إيكواس" بإعادة السلطة إلى الرئيس المحتجز محمد بازوم. 

ومن جانبه، قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن فرنسا كانت تخطط لشن هجوم ضدنا.

وأفادت وكالة أسوشيتيد بريس نقلاً عن مسئول أن: "المحادثات بين إيكواس والمجلس العسكري في النيجر لم تسفر عن نتائج تذكر".

وكان قد قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني، أمس السبت، إن عقوبات مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، تستهدف خنق اقتصاد وتجارة النيجر.

عقوبات «إيكواس» غير إنسانية.. كلمة رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر
وأضاف تياني، أن عقوبات إيكواس غير إنسانية، مشيرا إلى أن أي تدخل من مجموعة إيكواس؛ يعتبر احتلالا.

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