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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

جواسيس من السويد وفرنسا وبريطانيا.. وزير المخابرات الإيراني يؤكد إحتجاز رهائن أوروبيين

صدى البلد

قال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب، اليوم الأحد، إن أجهزة المخابرات الإيرانية تحتجز "جواسيس من السويد وفرنسا وبريطانيا"، في إشارة إلى بعض الرهائن الغربيين.

ودون أن يقدم أسماء أو تفاصيل عن المعتقلين، زعم وزير المخابرات أنه على الرغم من الضغوط الخارجية، تم إعدام بعض "الجواسيس".

كانت  إيران قد أعدمت الناشط السياسي الإيراني السويدي والزعيم السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب شعب في مايو.

وفي يناير، أعدمت إيران المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، بعد أن حكمت بالإعدام على نائب وزير الدفاع الإيراني السابق بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

كان وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب، وهو رجل دين متشدد، يلقي كلمة أمام الاجتماع الرابع والعشرين لكبار ضباط الحرس الثوري في طهران، حيث أشاد بأجهزة المخابرات الإيرانية المتعددة للعمل معًا لإحباط "مؤامرات العدو" والتهديدات الداخلية.

وكرر الخطيب المبدأ الأيديولوجي للنظام بأن "العدو" يواصل التآمر ضد الجمهورية الإسلامية التي أصبحت "قوة عالمية". وزعم أن "50 جهاز استخبارات" حول العالم أقاموا "مكاتب إيران" لتكون قادرة على مواجهة "قوة عالمية جديدة".

ومصطلح "العدو" هو كلمة مفضلة يستخدمها حاكم إيران علي خامنئي للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم وشركائهم، لكن الخطيب لم يوضح من هم هؤلاء الخصوم الخمسون حول العالم.

وعلى الرغم من أن إيران أفرجت عن العديد من الرهائن الأوروبيين البارزين هذا العام، بما في ذلك السجناء الفرنسيون والبلجيكيون المحتجزون بتهمة التجسس، إلا أنه ليس من الواضح عدد الرهائن الآخرين الذين تركوا وراء القضبان.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي تحدثت في مايو بعد إطلاق سراح رهينتين فرنسيتين، إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل "لأن هناك، للأسف، الكثير ممن تم احتجازهم دون سبب في إيران". على ما يبدو، لا يزال أربعة مواطنين فرنسيين والعديد من الأوروبيين الآخرين مسجونين في إيران.

بينما تفاخر وزير المخابرات الخطيب باحتجاز "جواسيس" أوروبيين، لم يذكر الرهائن الأمريكيين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم في الإقامة الجبرية في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتفاق مع إدارة بايدن للإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران في كوريا الجنوبية.

وأثارت الصفقة الكثير من الانتقادات في الولايات المتحدة، حيث أعرب سياسيون وبعض المحللين عن مخاوفهم من أن دفع 1.2 مليار دولار لكل رهينة سوف يشجع الجمهورية الإسلامية وخصوم آخرين على أخذ الأمريكيين كرهائن.

وأكد الخطيب أن هدف "العدو" هو زعزعة استقرار إيران وتقليص المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وألقى النظام باللوم على مؤامرات أمريكية وإسرائيلية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بينما قتل أكثر من 500 مدني، وجرح الآلاف واعتقل حوالي 22000 منذ سبتمبر الماضي.

ويعتقد سياسيو النظام والعديد من المحللين في إيران أن إقبال الناخبين سيكون منخفضًا في مارس، وذلك ببساطة لأن المتشددين منعوا الموالين للنظام الآخرين من الترشح في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 والانتخابات الرئاسية لعام 2021. لا يرى الناس خيارًا حقيقيًا ويغضبون بشدة من الأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية. إنهم لا يعتقدون أن خامنئي سيغير سياسته الخارجية المعادية للغرب وستستمر العقوبات في زيادة المصاعب التي يواجهونها.

ايران احتجاز رهائن جواسيس

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