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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 399 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر بينهم ميتسوبيشي وتويوتا

ارخص 5 سيارات زيرو
ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، بحسب علامات التجارية وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، بالاضافة إلى عامل مهم وهوعنصر السعر والذي يشكل أهمية كبيرة لدى الكثير.

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وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

نبدأ بالسيارة سوزوكي سيلاريو والتي تبدأ اسعارها الرسمية من 399.900 جنيه للفئة الاولى، وحتى 489.990 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي، ينتج قوة 65 حصان، وعزم دوران 89 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 140 كم/ساعة، وناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات مانيوال، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية للفئة عالية التجهيز فقط.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

وتقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية النسخة اتراج موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة تقدمها علامة ميتسوبيشي في السوق المصري، حيث يبلغ سعرها نحو 550 الف جنيه، أما عن امكانياتها الفنية فتتمثل في محرك 3 سلندر 1200 CC، بقوة 76 حصان، وناقل سرعات أوتوماتيك دفع امامي، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 100 نيوتن/متر.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

أما عن ارخص سيارة تقدمها شركة تويوتا اليابانية فهي النسخة بيلتا، والتي تبأ اسعارها من 640 الف جنيه وحتى 695 الف جنيه، وتأتي السيارة باطلالة السيدان مع ناقل سرعات أوتوماتيك جر أمامي، مقترن بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج 103 حصان، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

وتقدم شركة رينو نسختها سانديرو موديل 2023 عبر فئة واحدة مع قيمة بلغت 615 الف جنيه، وتعد هي الارخص سعرًا بين سيارات العلامة الفرنسية المطروحة بالسوق المحلي، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 110 حصان، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية رباعية النقلات دع أمامي، ومعدل تسارع يقدر بـ 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

وتأتي شركة ام جي بنستخها MG 5 موديل 2023، والتي تعد هي الارخص سعرًا بين جميع اصدارتها في مصر، حيث تنطلق بسعر رسمي يبدأ من 689.990 جنيه حتى 759.990 جنيه، مع تجهيزات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، متصل بمحرك 1500 CC، بقوة 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

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