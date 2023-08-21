هذا القانون عقيم و مهين للرجل.. باحثة بشئون المرأة عن بيت الطاعة

أكدت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة و مدير مركز ضد التمييز، أن الرجل القيم صاحب القوامة لا يطلب زوجته ببيت الطاعة، قائلة: "لا الدين و لا العرف الإنساني بيقول كدة"، موضحة أن جميع البشر متساويين في الحقوق و الواجبات و أيضا العقاب و الثواب.

وأوضحت عبير سليمان، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن التربية القديمة لم تقل أبدا أن يقوم الرجل بأخذ زوجته غصبا و إجبارا، معقبة: "هذا القانون عقيم".

مُهين للرجل

وتابعت، أن أسم قانون بيت الطاعة مهين للرجل أكثر من المرأة، موضحة أن الرجل المتثق لن يقوم أبدا بجلب الزوجة بالإجبار لتعيش معه، و لكنه سيترك لها حرية الاختيار لتختار ما تريده.