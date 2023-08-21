جده كان بقال.. ناقد فني يكشف أسرارا من حياة الزعيم

كشف أشرف غريب، الناقد الفني أن هناك فصل كامل بكتابه "شاهد شاف كل حاجة" يتحدث عن أسرة الفنان عادل إمام من الجد إلى الأحفاد، موضحا أن الزعيم من مواليد قرية اسمها شُهى تابعة لمحافظة الدقهلية، و التي كان بها جده بقال القرية.

وأوضح "غريب"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن الناس كانت تجتمع حول محل البقالة الخاص بـ جد عادل إمام بسبب أنه كان خفيف الظل و يقوم بقص حكايات عليهم، معقبا: "يبدو أن جينات خفة الظل موروثة أبا عن جد".

وأضاف "غريب"، أن الزعيم كان يقول عن والده أنه صارم و خفيف الظل و لكنه لا يضحك، و ذلك بجانب حرصه على التعليم و التنشئة الدينية لدى أبنائه، فكان مراقبا له في درجاته التعليمية و مواظبته على الصلاة بالجامع.

وأشار، إلى أن عادل إمام جلس ما يقرب من سنة بالسيدة عائشة بحي الخليفة ثم انتقل إلى حي الحلمية، معقبا: "من الخليفة للحلمية عادل تشرب الشارع المصري كله"، ذاكرا أن والده و والدته قاموا بضربه و تعنيفه عندما أراد دخول فيلم بالسينما و هو بعمر صغير.

علمتها الطبخ و توفت راضية عنها

وتابع، أن والدة عادل إمام كانت امرأة بسيطة بحسب ما قال عنها الزعيم، بالإضافة أنها كانت في غاية الذكاء و قادرة على امتصاص كل غضبه و توجيهه بهدوء، منوها إلى أنها قامت بتعليم زوجته الطبخ، و توفت و هي راضية عن زوجته و كانت علاقتهم لا تقوم على علاقة زوجة و حماتها.