شاهد شاف كل حاجة.. ناقد فني: عادل إمام هو تاريخ مصر

كشف أشرف غريب، الناقد الفني و مدير مركز الهلال للتراث، عن سبب تسميته لكتاب "شاهد شاف كل حاجة" و الذي يتحدث عن الزعيم عادل إمام، قائلا: " فكرت كتير في العنوان بسبب العدد الكبير للكتب التي صدرت عنه من قبل وكنت عايز اسم غير تقليدي".

وأوضح " غريب"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن كتابه يحتوي على عصر كامل و ليس فقط تاريخ فنان، لافتا: "عادل دايما متفاعل و مشارك و يصنع الحدث"، و حكى العديد من المواقف التي توضح مشاركته و تأثره في العديد من الأوقات في مختلف المواقف.

وأضاف أن الزعيم يعتمد في أعماله الفنية على عكس تاريخ مصر في المنطقة العربية جميعها و منطق الزمن الذي يعيشه، و قدم مسيرة خالدة من الأعمال الفنية.

عمر مصر من خلال عادل إمام

واستطرد: "فكرت في هذا الاسم لأنه شاهد شاف كل حاجه على مدار 83 سنة من حياته"، متابعا أنه عاصر العديد من التغيرات و الأحداث على مدار حياته، معقبا: "عادل إمام هو تاريخ مصر.. هذه المرحلة العمرية الكبيرة هي عمر مصر من خلال عادل إمام".