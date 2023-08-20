عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد شاف كل حاجة.. ناقد فني: عادل إمام هو تاريخ مصر

عادل إمام و أبنائه
عادل إمام و أبنائه

كشف أشرف غريب، الناقد الفني و مدير مركز الهلال للتراث، عن سبب تسميته لكتاب "شاهد شاف كل حاجة" و الذي يتحدث عن الزعيم عادل إمام، قائلا: " فكرت كتير في العنوان بسبب العدد الكبير للكتب التي صدرت عنه من قبل وكنت عايز اسم غير تقليدي".

وأوضح " غريب"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن كتابه يحتوي على عصر كامل و ليس فقط تاريخ فنان، لافتا: "عادل دايما متفاعل و مشارك و يصنع الحدث"، و حكى العديد من المواقف التي توضح مشاركته و تأثره في العديد من الأوقات في مختلف المواقف.

وأضاف أن الزعيم يعتمد في أعماله الفنية على عكس تاريخ مصر في المنطقة العربية جميعها و منطق الزمن الذي يعيشه، و قدم مسيرة خالدة من الأعمال الفنية.

عمر مصر من خلال عادل إمام 

واستطرد: "فكرت في هذا الاسم لأنه شاهد شاف كل حاجه على مدار 83 سنة من حياته"، متابعا أنه عاصر العديد من التغيرات و الأحداث على مدار حياته، معقبا: "عادل إمام هو تاريخ مصر.. هذه المرحلة العمرية الكبيرة هي عمر مصر من خلال عادل إمام".

عادل إمام كتاب شاهد شاف كل حاجة تاريخ مصر أعمال عادل إمام الفنية أشرف غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

تشكيل تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصحة: مجموعة الـ20 تختتم فعالياتها بإقرار ضرورة المساواة بين الدول في الأمن الصحي

تريزيجيه يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ