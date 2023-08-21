القومي للتغذية: كفتة العدس من أفضل البروتينات النباتية

نشر المعهد القومي للتغذية ، مجموعة من المعلومات الغذائية الهامة ، في إطار رفع التثقيف الصحي والغذائي لدي المواطنين.
وقالت المعهد القومي للتغذية، إن كفتة العدس ، من الأكلات التي تصلح في نظام الغذائي الصيامي.
وأوضح القومي للتغذية ، أن مكونات كفتة العدس غنية بالمواد الغذائية ، والتي من أبزرها :-
- كوب من البرغل الناعم
- بصلة
- ٢ فص من الثوم
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
- ربع كوب كسبرة خضراء
- ملح و فلفل أسود
طريقة عمل كفتة العدس
- يفرم العدس و البرغل و البصل و الثوم و الكسبرة الخضراء مع التوابل
- ينقع العدس ٨ ساعات ثم يصفي
- تصبع ثم يوضع في صنيه مدهونة بالزيت في فرن ع حراره ١٨٠ حتى تستوي.