القومي للتغذية: كفتة العدس من أفضل البروتينات النباتية

نشر المعهد القومي للتغذية ، مجموعة من المعلومات الغذائية الهامة ، في إطار رفع التثقيف الصحي والغذائي لدي المواطنين.

وقالت المعهد القومي للتغذية، إن كفتة العدس ، من الأكلات التي تصلح في نظام الغذائي الصيامي.

وأوضح القومي للتغذية ، أن مكونات كفتة العدس غنية بالمواد الغذائية ، والتي من أبزرها :-

كوب من البرغل الناعم

بصلة

٢ فص من الثوم

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ربع كوب كسبرة خضراء

ملح و فلفل أسود

طريقة عمل كفتة العدس