في اليوم العالمي للشباب.. القومي للتغذية: السردين من مصادر البروتينات عالية القيمة

نشر المعهد القومي للتغذية، مجموعة من المعلومات الهامة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، تضم عددا من الملعومات الهامة.

وقال القومي للتغذية إن الكثير من الشباب والمراهقين الذين يمارسون الرياضة، يعتقد أن تناول الطعام وحده لا يكفى لإمداد الجسم بالبروتين اللازم لبناء العضلات وتعويض الأنسجة التالفة منها، ولذلك يقدم المعهد القومي للتغذية بعض الإرشادات والنصائح في اليوم العالمي للشباب عن مصادر البروتين فى الطعام.

السردين

يعتبر السردين من مصادر البروتينات العالية القيمة الحيوية لاحتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، بالإضافة إلى احتوائه على الأوميجا 3 التي لها دور هام وعدد من الفوائد الأخري التي تتمثل في التالي:

- الإقلال من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

- تحسين وظائف المخ عند الأطفال وكبار السن.

- تحسين ضغط الدم قليلا لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم.