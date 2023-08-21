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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريبية للشباب على 16 مهنة

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل ، أنها تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني للشباب علي 16مهنة خلال الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023-2024، وذلك عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المملوكة للوزارة ، والمتواجدة في كافة المحافظات، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل،بعد أن حققت 502 دورة تدريبية خلال العام 2022-2023 ، ونجحت في تخريج الآلاف من الشباب مؤهلين للعمل في 16 مهنة مطلوبة لسوق العمل الحالي.

وقالت الوزارة ، إنها تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق 9 عربات تدريب متنقلة جديدة لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

ودعا وزير العمل حسن شحاتة، جميع المديريات بالمحافظات تكثيف الجهود لإنجاح خطة التدريب المهني الجديدة ،والإعلان عن عمليات التدريب على أوسع نطاق لجذب الشباب نحو الإقبال على التدريب وتأهيل نفسه لسوق العمل تماشياً مع خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتنمية المهارات، وربطها بإحتياجات سوق العمل.

كما دعا الشباب إلى التقديم في هذه الدورات لتأهيل نفسه لسوق العمل ،والإستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة في هذا المجال ، وسرعة التقديم للتدريب على المهنة التي تناسبه ، والموجود تفاصيلها على موقع الوزارة .

وأشارت الوزارة ، إلى خطط التدريب المهني التي تُنفذها  ، وتجهيز وحدات التدريب الثابتة والمُتنقلة ، يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ، الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن 175 مليونًا و421 ألف جنيه، على منظومة التدريب والتأهيل، ليستمر فى دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى مع شركاء التنمية والعمل، وليتسع دوره فى الفترة المقبلة فى دعم  تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة على مستوى الجمهورية حتى الآن ، يبلغ  75 مركزاً، منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وأن مدة التدريب تتراوح من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، ويمكن للشباب الإلتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات العمل بالمحافظات، ومقرات مراكز التدريب المهنى "الموضحة بموقع الوزارة الرسمي"، للتسجيل بالدورات التدريبية ، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

وتشترط  "الوزارة" فى "الحصول على دورات التدريب  أن يكون السن من 18 الى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى ، مع إجراء إختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات،ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية و النظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة .

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