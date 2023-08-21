السجن 6 سنوات لفران و3 لمبيض محارة لإتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل في مخبز ومبيض محارة بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما لاتجارهما بالمواد المخدرة كما عاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة سلاح ناري بمدينة أبوتيج .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 5 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أبوتيج إلى ورود معلومات إلى النقيب محمد مظهر معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام " أحمد . ع . ع " 30 عاما " فران " والسابق اتهامه في 21 قضية متنوعة و " علاء . ر . ث " 30 عاما " مبيض محارة " والسابق اتهامه في 5 قضايا سرقة ، باتجارهما في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد مظهر معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج ، قوة من أفراد الشرطة السريين لضبط المتهمان وتفتيش مسكنهما وبعد مشاهدة المتهمان لقوات الشرطة حاولا الفرار وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وتمكنت من ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على سلاح ناري " مسدس ماركة برتا 8.5 مم " و 38 لفافة لمخدر الشابو ومبلغ مالي 800 جنيه وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 12 لفافة لمخدر الشابو ومبلغ مالي 500 جنيه ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة بيعهما لتلك المواد وأقر المتهم الأول بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما .