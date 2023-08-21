مؤلفات جديدة في حفل ثنائي العود على مسرح قصر الأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢٥ أغسطس على مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية أعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن مجموعة من احدث مؤلفات دينا عبد الحميد بعنوان " سماعي القاهرة ، حياة " حيث قامت باعدادهم باسلوب الميلودي و الهرموني وهو عبارة عن عود يعزف اللحن الأساسي و العود الآخر يعزف الخط المصاحب أو التلوين اللحني أما غسان اليوسف سوف يقدم مؤلف جديد بعنوان " عسلية " وأشار غسان إلى أن هذه المؤلفة تعبر عن حال الأطفال في شوارع القاهرة القديمة عند تناولهم العسلية ويتنقل بتيمات الموسيقي ليذهب الي صعيد مصر التي اشتهرت بصناعة هذه الحلوي وهي موسيقى تنشر البهجة والتفاؤل . كما يقدم الثنائي باقة من اروع اعمال الزمن الجميل التي اعيد صياغتها لتتناسب مع آلة العود.



الجدير بالذكر ان هذا الحفل يعد الظهور الاول للثنائي بعد عودتهم من الاردن ومشاركتهم في ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون المقام في مدينة جرش الاثرية بالعاصمة الاردنية عمان .