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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: توجيهات الرئيس بتطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين يستهدف دعم الاستثمار في التعليم

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، تأكيد على اهتمامه بالتعليم وكافة عناصره ودعم الاستثمار في التعليم، باعتبار التعليم أمن قومي.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية مقدرة أن التعليم هو أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مشيرا إلى أن بناء الإنسان بحاجة إلى منظومة رفيعة المستوى الانتقاء والتأهيل.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن تأهيل وبناء الإنسان يتم على معايير الموضوعية والتجرد والكفاءة والتميز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي مما يساهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى ضرورة دعم الموارد البشرية من المعلمين من خلال حسن انتقائهم وتدريبهم ورفع قدراتهم بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والشخصية ويتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي، قائلا:«النعلمين يحملون أمانة كبيرة لأنهم يشكلون وعي المستقبل يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية».

وتابع عضو مجلس النواب، أن التعليم هو أحد الأركان الأساسية في الجمهورية الجديدة بالإضافة إلى دعم الاستثمار في التعليم للمساهمة في بناء الشخصية المصرية بهدف صقل الأجيال الجديدة علميا وثقافيا ومعرفيا.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توفير الأعداد المناسبة من المعلمين المدربين والمؤهلين بما يتوافق مع أعداد الطلاب للقضاء على أزمة عجز المعلمين.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الكوادر البشرية منظومة المعلمين الاستثمار التعليم

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