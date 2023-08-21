مصرع إسرائيلية وإصابة آخرين في إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية.. فيديو

لقيت إسرائيلية مصرعها وأصيب آخرون في إطلاق نار قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية "يورونيوز"

فإن الحادث يعامل على أنه "هجوم إرهابي" نفذه فلسطيني يجري البحث عنه بعد فراره من مكان الهجوم.

الإعلان عن وفاة المرأة في وقت لاحق

قال الجيش الإسرائيلي إن امرأة إسرائيلية قتلت وأصيب رجل آخر إصابة خطيرة في هجوم مسلح بالقرب من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الـ إسرائيلية، إنها عالجت شخصين، رجل وامرأة عند مفرق بيت حجازي، جنوب الخليل.

وتم الإعلان عن وفاة المرأة في وقت لاحق.

تعرض الاثنان لإطلاق النار أثناء قيادتهما السيارة على طريق 60 السريع.