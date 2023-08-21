أعاصير مدمرة.. توقعات صادمة عن حالة الطقس في هذه المنطقة من العالم العربي

صدم الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، المواطنين فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية وحالة الطقس في عدد من البلدان العربية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من الجميع بالتغيرات المناخية وحالة الطقس في الفترة الأخيرة، وعلى رأس تلك التغيرات قد يحدث أعاصير مدمرة تضرب بعض المدن في عدد من بلدان الوطن العربي

وقال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن المناخ يرتبط بجغرافية المنطقة ويختلف الأمر من المنطقة الساحلية للصحراوية أو منطقة على قرب من بحار كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، لافتا إلى أن الأعاصير تتكون فوق البحار الكبيرة كما في المحيط الأطلسي أو الهادي أو الهندي.

وأضاف أستاذ المناخ، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنطقة الغربية من الوطن العربي بعيدة كل البعد عن تأثير الأعاصير بينما إذا اتجهنا للمنطقة الشرقية نجد أن عمان والخليج العربي أحيانا يحدث بهما أعاصير وفي المحيط الهادي تتحرك بقوة جهة الشرق فيؤثر على دولة عمان ومنطقة الخليج العربي.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية من الوطن العربي هي المنطقة الوحيدة التي من الممكن أن تتأثر بهذه الأعاصير وتُدمر أحيانا بعض المدن مما يؤثر سلبا على البنية التحتية والبيئة بشكل عام، موضحا أن شمال المنطقة العربية بها منخفضات جوية لا تسمى بالأعاصير وتأتي في موسم الخريف والشتاء ويكون تأثيرها قوي وواضح.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر

وفي سياق منفصل، تحدثت الدكتورة نار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس في الفترة الراهنة، قائلة إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ظهرا مع سطوع أشعة الشمس ، وهدوء سرعات الرياح مع وجود نسب رطوبة في الجو محملة من على البحر المتوسط .

وأضافت " غانم "، في تصريحات تليفزيونية ، إنه فيما يتعلق في حالة الطقس فإن درجة الحرارة صباحا في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ، والمحسوسة تسجل 36 ، وهي قيم تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .

وتابعت " غانم " ، أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى ، والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأردفت ، أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى ، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس .

ونوهت أنه مع نهايات هذا الاسبوع تقل سرعات الرياح وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر ، موضحة :" مفيش موجة حارة قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح".