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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير مسموح لمجانين الشهرة.. تعليق نجم الزمالك السابق علي الاستقالة الجماعية

صدى البلد

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق علي الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك .

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" عاش الزمالك..مرحلة نكران الذات للجميع ده مهم اوي..غير مسموح لمجانين الشهره بالتواجد او المنتفعين..كيان الزمالك لن يهتز ابدا بإذن الله..بسبب أولا جماهير الزمالك الوفيه الاصيله الرائعه الواعيه..وثانيا بسبب الكثير من أولاده المحترمين..يااارب كل الخير ل نادينا..".

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة باستقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضًا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهداف عضو المجلس استقالته أيضًا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

ثم أعلنت بسنت جوهر استقالتها من مجلس إدارة نادي الزمالك أيضًا .

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي.

احمد مرتضي منصور الشباب والرياضة أيمن يونس نجم الزمالك السابق مجلس إدارة الزمالك وزير الشباب والرياضة الزمالك

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