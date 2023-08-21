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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. برقم الجلوس

نتيجة طعون الثانوية
نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023، والتي يستمر العمل فيها حتى نهاية الشهر الجاري.

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023، والتي تقدم بها طلاب الشهادة الثانوية، على نتائج درجات المواد التي يظنون أنهم مظلومون في تصحيحها.

وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، للطلاب وأولياء الأمور الدخول لمعرفة نتيجة طعون الثانوية الأزهرية، من خلال رقم الجلوس، حيث يطلعون أولا على نتائجهم ثم تظهر نتيجتهم بعد الاطلاع على الأوراق بعدة أيام.

رابط طعون الثانوية الأزهرية

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور، الدخول على رابط طعون الثانوية الأزهرية، ومعرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط طعون الثانوية الأزهرية من هنا
- كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة
- بعد كتابة رقم الجلوس ستظهر نتيجة الطالب سواء نتيجة الطعون أن حالة طلبه لو كان قيد الدراسة.

طعون الثانوية الأزهرية

وأعلن وكيل الأزهر، أنه سيتم فتح باب تلقى باب الطعون والتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، فسيتم فتح الباب اعتبارا من الأحد الموافق 30 يوليو ، ويستمر لمدة نهاية شهر أغسطس.

وتفعل منظومة التظلمات الإلكترونية ، بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها ، ويبدي ملاحظاته عليها، ثم تظهر نتيجة التظلمات خلال مدة 15 يوما من يوم التعرف على ورقة الإجابة.

وتبلغ قيمة رسوم الطعن أو التظلم على المادة الواحدة 100 جنيه، ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حالة تعديل الدرجة لصالحه.

وأكد أنه سيتاح للمناطق الأزهرية ، إمكانية طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب فور اعتماد النتيجة ، وفي حالة رغبة الطلاب في الحصول على اعتماد وزارة الخارجية ، فعليهم التوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.

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