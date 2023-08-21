لتحقيق التنمية المستدامة.. حدث هام تنتظره مصر سبتمبر المقبل| إيه الحكاية

تنطلق النسخة الأولى للمنتدى الإقليمي السنوي لـ تنمية الاستدامة خلال يومي السابع والثامن من سبتمبر 2023 في القاهرة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور نخبة من القادة الاجتماعيين، والمؤثرين في تنمية المجتمع بمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان، وكذلك مجموعة من خبراء التنمية المجتمعية للشركات،.

ويأتي ذلك بالتعاون مع أسباير للتحول المجتمعي حيث تقوم بتصميم تنفيذ حلولا مبتكرة للقطاع العام تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وشركة Blue Green الامارتية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات في الشرق الأوسط.

منتدى التنمية المستدامة

ويهدف المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة لتقارب الرؤي بين الجهات المعنية بالتنمية المجتمعية الإقليمية، وذلك من أجل مناقشة التحديات المجتمعية الراهنة، وفرص التعاون وبناء شراكات لتنفيذ وتطوير مبادرات إقليمية وفقا لأهداف التنمية المستدامة، حيث يُعد المنتدى فرصة فعالة للتعاون والشراكة مع أفضل الممارسين والمؤسسات ذات الخبرة، بالإضافة إلى دعم جيل الشباب من القادة الاجتماعيين وزيادة الوعي في هذا المجال.

من جانبه قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، إن استضافة مصر المنتدى الإقليمي لتنمية الاستدامة سبتمبر المقبل في نسخته الأولى له مميزات من زوايا متعددة سواء اقتصادية أو استثمارية بشكل كبير، لافتا إلى أن مصر نجحت في العديد من الإطارات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال العديد من المؤتمرات بشكل كبير ومنظم، وكيف كان له تأثير في عمل أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ12.

وأضاف حسان في تصريحات لـ"صد البلد"، أن مصر عملت على تحقيق هذه الأهداف من خلال تعاون منظمات تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة، وظهر هذا التجانس بين منظمات المجتمع المدني والدولة من خلال القضاء على قطاع العشوائيات في مصر، والعديد من المشاريع الخاصة بحياة كريمة، متابعا: يعمل المجتمع المدني مع الدولة في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعبر عن الدور اللي لتقوم بيه مصر بالنسبة للقارة السمراء بشكل كبير.

وأوضح أن مصر تعتبر الدولة الأكثر تحقيق الأهداف التنمية المستدامة على مستوى أفريقيا الكبير من خلال العديد من المشروعات اللي لتقوم بها الدولة في استخدام الطاقة البديلة مثل محطة الطاقة الشمسية الجديدة في مدينة أسوان، واستخدام طاقة الرياح في سيناء والسويس.

واختتم أن إجمالي المشروعات التي تشارك فيها مصر للتنمية المستدامة بلغت 354 مليون دولار بهدف تحقيق التنمية المستدامة بشكل كبير، وكذلك الاهتمام بالتغييرات المناخيهء والقضاء على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا على دور مصر البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي ظهر من خلال العديد من الإشادات الدولية.

مشاركه مصر بالمشروعات

وكانت اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك لمناقشة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر المقبل بنيويورك.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن قمة أهداف التنمية المستدامة الأخيرة التي عُقدت منذ 4 سنوات في 2019 قد ساهمت بشكل كبير في مراجعة التقدم وتحديد التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأسفرت عن الإعلان السياسي "الاستعداد لعقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة "، إلا أن الاقتصاد العالمي شهد بعد ذلك سلسلة من الصدمات كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ، مما أدى إلى أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة التضخم، وضيق السياسة النقدية، وشروط الائتمان الأكثر تقييدً، مشيرة إلى أن تلك التحديات قد أعاقت المكاسب الإنمائية خاصة في الدول النامية.

واستعرضت إيلينا بانوفا أبرز مستهدفات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، والمنعقدة خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيجتمع في إطار القمة رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة لمتابعة ومراجعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن القمة ستخرج بإعلان سياسي يتضمن تجديد إلتزام الدول المختلفة بالمبادئ الرئيسية لكل من أجندة أهداف التنمية المستدامة الأممية 2023، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا.