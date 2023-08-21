التحقيق في إصابة 16 شخص في مشاجرة لخلافات الجيرة ببني مزار بالمنيا

بدأت نيابة بني مزار شمال المنيا بإشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا التحقيق في واقعة إصابة 16 شخص بإصابات متنوعه بإحدى قرى مركز بني مزار لخلافات الجيرة وامرت النيابه العامه بالقبض على المتهمين استعجال تحريات البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعه.



ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز بني مزار، أسفرت عن عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم القبض على أطراف المشاجرة والتحفظ عليهم.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة كانت بين أفراد عائلتين بإحدى قرى مركز بني مزار واستخدم فيها الأسلحة البيضاء والعصي والشوم مما نتج عنها إصابة 16 شخصا وتم فرد كردون أمني والسيطرة على الوضع بمحيط المشاجرة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

