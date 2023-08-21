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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

85 طالبا بتمريض أسوان يستغيثون بمسئولي سوهاج:"من حقنا ناخد الامتياز في بلدنا"

صدى البلد

استغاث 85 طالبًا وطالبة من ابناء محافظة سوهاج، وبعض أولياء الأمور، باللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، والدكتورة غنى عبدالناصر، عميد كلية التمريض بالجامعة؛ وذلك من أجل قضاء فترة الامتياز بمسقط رأسهم "سوهاج" بدلًا من جامعة أسوان التي قضوا فيها فترة الدراسة كاملة.

وقالت إحدى طالبات الامتياز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، رافضة ذكر اسمها، إنهم تخرجوا في كلية التمريض جامعة أسوان ومن المعتاد أن الطلاب من خارج محافظة أسوان تتم الموافقة لهم بقضاء فترة الامتياز بمحافظاتهم "محل الميلاد أو محل الإقامة".

وأشارت إلى أن هناك 85 طالبًا وطالبة تقدموا بالعديد من الخطابات والطلبات إلى رئاسة جامعة أسوان، وتمت الموافقة على طلبهم لقضاء فترة الامتياز بجامعة سوهاج إلا أنهم عندما توجهوا إلى مسئولي جامعة سوهاج لم يقبلوا استلام الطلاب والموافقة على تحويلهم دون تقديم أي مبررات أو أسباب واضحة.

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كلية التمريض بسوهاج ترفض استقبال الطلاب

"فوجئنا بتعنت ورفض من الجامعة بتسليم الطلاب العمل فترة الامتياز بجامعة سوهاج دون مبررات وعدم النظر إلى مصلحة الطلاب ومستقبلهم ودون النظر إلى أسرهم وذويهم"، بهذه الكلمات بدأ "أ. ب"، البالغ من العُمر 47 عامًا، ولي أمر إحدى طالبات كلية التمريض بجامعة أسوان، حديثه مع موقع صدى البلد.

ولفت ولي الأمر، إلى أن ابنته قضت طوال فترة دراستها بالكلية بعيدة عن أحضانه والآن الأمر يختلف، كما أن الظروف المعيشية الآن أصبحت تواجه الكثير من المشكلات التي تجعلها صعبة جدًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد ولي الأمر السوهاجي، أن الفقرة رقم 1 من المادة رقم 20 من اللائحة الموحدة للسنة التدريبية الإجبارية "الامتياز"، لمرحلة البكالوريوس بموجب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4426 لسنة 2022م، نصت على أن يتحمل المستشفى المحول له الطالب المكافأة الشهرية المقررة.

وفي حالة تمويل وزارة المالية تكلفة المرتبات لطلاب الامتياز 2023 /2024 على موازنة مستشفى أسوان الجامعي سوف يتم إرساله إلى المستشفى المحول له الطالب بناء على المطالبات الواردة منه.

وتواصل موقع صدى البلد هاتفيًا مع الدكتورة غنى عبدالناصر، عميد كلية التمريض بجامعة سوهاج، والتي رفضت التعليق على هذه المشكلة قائلة:" المشكلة دي خاصة بمستشفى سوهاج الجامعي لو قبل المستشفى طلاب الامتياز الموضوع انتهى.. حل الموضوع مش عندي نهائيًا عشان أعلق عليه".

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