أحمد موسى: بي بي سي فقدت مصداقيتها وهدفها دعم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن تلفزيون الـbbc (هيئة الإذاعة البريطانية) فقد مصداقيته ومهنيته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأكد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الـbbc (هيئة الإذاعة البريطانية) شغلها الشاغل الآن مصر، ودعم جماعة الإخوان، واستهداف مؤسسات الدولة المصرية بشكل كبير، علاوة على دعمها مؤسسات تابعة لها.

وعلق قائلا: هل تعلمون أن بي بي سي لم يتحدثوا عن إضراب صحفيي القاهرة؟، معلقا: علاء عبد الفتاح حينما يتحدث بكلمة تأخذ بي بي سي كلامه كـ «مانشيت» في العناوين، بالإضافة إلى الإرهابي محمد صلاح سلطان.

وتابع موسى: حينما تحدث أي عملية في مصر تشعر كأنهم مشاركون فيها، عبر الأخبار والفيديوهات والصور، وأي فرد إخواني يتعب حول العالم، تسلط عليه بي بي سي الضوء.

وبشأن اعتصام صحفيي بي بي سي في مصر، لفت موسى إلى أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبعض أعضاء مجلس النقابة تضامنوا مع صحفيي مكتب بي بي سي في القاهرة، مختتما: نقابة الصحفيين ستظل بجانب الزملاء في مصر حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة.

