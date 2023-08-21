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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: العالم يتجه للحد من هيمنة الدولار.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية «الدولار»، معقبًا: «ليه نربط حياتنا بالدولار، هو أنا بصدر بترول، لا طبعا، أحنا مش زي أشقائنا في الخليج، لأنهم بيصدروا بترول».

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا توجد أي مصلحة للدولة أن تربط جميع تعاملاتها بالدولار، ويجب أن يكون هناك مؤشر وهو عبارة عن الوزن النسبي لحجم التبادل التجاري للعملة مع كل دولة.

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن التبادل التجاري لابد أن يكون بالعملة المحلية الخاصة بكل دولة، مضيفًا: «أحنا في عالم جديد أمريكا هيمنت على العالم من 70 سنة، بعد الحربين العالميتين والدولار يسيطر على العالم، مش كل حاجة عندنا دولار، ليه المواطن يصحى كل يوم بيسأل على سعر الدولار، وأسعار السلع مرتبطة بأسعار الدولار».

 

وتابع أن العالم يتجه الآن للحد من هيمنة الدولار، وكل دولة تسعى للتعامل بعملتها لتعزيز قيمتها، وانضمام مصر لتحالف البريكس لا يعني وجود خلافات مع أمريكا بالعكس علاقة مصر قوية مع كل الدول.

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