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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يكشف أسباب تأخر إنجاز مستشفى الملك سلمان بالقيروان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان.

ونشرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا قالت فيه إن الرئيس سعيد، أكد أن التأخير في إنجاز مشروع الملك سلمان، فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، فإنه حرم الكثير من المواطنين التونسيين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج.

وأشار "سعيد" إلى أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.

وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن الاجتماع تطرق أيضا إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تمت بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتونس وتم إنجازها بالكامل ولكنها بقيت مغلقة بحجة الربط بشبكات توزيع الماء أو الكهرباء أو التطهير.

وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع ومحاسبة كل من يعمل على تعطيل إنجازها سواء داخل مؤسسات الدولة أو من جماعات الضغط التي تعتبر المرافق العمومية خطرا يتهددها أو يمسّ بمصالحها.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، جلسة عمل حضرها أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعلي المرابط، وزير الصحة، وسارة الزعفراني الزنزري ، وزيرة التجهيز والإسكان، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ومحمد بورقيبة، والي القيروان، ورجب عرعود، الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى.

الرئيس التونسي مستشفى الملك سلمان بالقيروان مستشفى الملك سلمان القيروان خادم الحرمين الشريفين أحمد الحشاني الجمهورية التونسية

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