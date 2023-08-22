نائب بالشيوخ: لابد من استغلال الموقع المتميز لمصر في زيادة التصدير

قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تعظيم الصادرات من أهم أهداف خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الحكومة، ولهذا لابد من التركيز علي زيادة الصادرات الزراعية سواء كانت محاصيل أو منتجات غذائية.

الاهتمام بالبنية التحتية للأراضي

و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أنه من الضروري الاهتمام بالبنية التحتية للأراضي الزراعية وذلك من خلال الاهتمام بالمصارف المغطاة للأراضي والتي تعمل علي تنظيف التربة من الأملاح مما يدعم إيجاد محصول زراعي جيد ومن ثم منتج غذائي متميز مؤهل للمنافسة العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة التركيز علي المحاصيل الزراعية التي كان يتم تصديرها بقوة مثل القطن سواء خام أو منسوجات، أيضا منتجات البصل والثوم المجفف حيث يعد ضمن المنتجات الأكثر طلبا في أوروبا، وبالتالي فإن أنواع هذه المنتجات تدعم توفير مزيد من العملة الصعبة.

وتابع النائب : فإن مصر بلد زراعي في الأصل تتمتع بمناخ معتدل طوال العام، وبأراضي خصبة تمكنها من زراعة مختلف أنواع المحاصيل، فضلا عن الموقع المحوري لها الذي يعمل علي تيسير عمليات التبادل التجاري سواء مع افريقيا او أوروبا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.