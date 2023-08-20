الزراعة: نستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي لمحاصيل جديدة | فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تعمل على التوسع في المساحات المزروعة، وتطبيق المعايير والتكنولوجيا الحديثة، وهناك مشروعات مختلفة في مجال الزراعة تستهدف 3.5 مليون فدان جدد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، إن المساحة المزروعة تقد بـ 9.7 مليون فدان، وهناك خطط تطوير أساليب الزراعة، وتوسع الإنتاج، وتحقيق فاض تصديري، وبالفعل حققت الدولة الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل، ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل أخرى.

وواصل: "لدينا مشروعات زراعية، ونستخدم أحدث وسائل الري، وهناك اكتفاء ذاتي لـ 6 أشهر من المحاصيل الاستراتيجية، وهناك توسع في المساحات المزروعة، وتأمين احتياجات المواطنين".