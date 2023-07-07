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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد القرش: الصادرات الزراعية تشهد طفرة واضحة .. والأرقام خير دليل

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر تشهد زيادة في الصادرات 717 ألف طن عن نفس الفترة الحالية من العام الماضي، موضحا أن مصر كانت تحقق حجم صادرات كلية على مدار العام تجاوزت الـ 6.5 مليون إجمالي العام، وهو كان طفرة كبيرة عن العام قبل الماضي والذي حققت مصر من الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن، وهو ما يؤكد التطور الكبير في ملف الصادرات الزراعية.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن مصر في النصف الأول فقط من العام الحالي تجاوزت الـ 4.6 مليون طن من الصادرات الزراعية، وبالتالي مصر تواصل تحقيق طفرات في الصادرات الزراعية، "إحنا في سنوات كان الرقم ده بيبقى إجمالي الصادرات في السنة كلها، والأرقام دي جت من جهود عملاقة بذلتها الدولة المصرية في تعظيم الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية، وتدريب المزارعين وغيره".

واستكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة اهتمت بالمعامل وفحص المعامل، وبالتالي أصبحت مصر لديها معامل لها ثقل دولية، وأصبح هناك ثقة دولية في المعامل المصرية، ويوجد معملين يعتبروا معامل مرجعية لجهات كبرى في العالم، وكل ذلك يعطي الدولة المصرية ثقل في الصادرات الزراعية.

وتابع، أن مصر عملت على فتح أسواق جديدة، إذ أن مصر في السنوات الأخيرة دخلت أكثر من 80 سوق جديد، أصبح إجمالي الأسواق الذي يتم التصدير لهم أكثر من 163 سوق في العالم، وهو ما يجعل هناك تنوع كبير في الصادرات الزراعية. 
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الزراعة الصادرات الصادرات الزراعية الدكتور محمد القرش مصر ضياء رشوان

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