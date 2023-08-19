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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 ملايين طن.. الزراعة تكشف أبرز المحاصيل في قائمة الصادرات المصرية| فيديو

الزراعة
الزراعة

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن حدوث تطور كبير في قطاع الزراعة، نظرا لاهتمام الدولة بهذا الملف.

وقال "القرش" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل مثل الخضروات والفاكهة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن زيادة إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة انعكس على حجم الصادرات، لافتا إلى أنه بداية من العام الحالي وحتى مطلع شهر يوليو الماضي، تم تصدير 5 ملايين طن من المحاصيل الزراعية.

زيادة في الصادرات الزراعية قدرها 760 ألف طن

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك زيادة في الصادرات الزراعية قدرها 760 ألف طن في النصف الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 تم تصدير 900 ألف طن بطاطس

ونوه بأن هناك تنوع في المحاصيل المصرية التي يتم تصديرها ولكن هناك ميزة نسبية في الموالح التي تتصدر قائمة الصادرات ووصلت إلى 1.9 مليون طن، إضافة إلى تصدير 900 ألف طن بطاطس.

ولفت الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أن الدولة تصدر العنب والمانجو وهذا يؤكد ريادة مصر في تصدير المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أنه يتم تصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي.

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