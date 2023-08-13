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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من خلال المشروعات الزراعية.. القرش: الدولة عملت على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن

الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك عددا من المشروعات الزراعية الكبرى التي قامت بها الدولة، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هناك مساحات كبيرة تمت إضافتها للرقعة الزراعية. 

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن هناك مشروعات كبرى تحقق المزيد من المعدلات الإنتاجية سواء في الأراضي أو المحاصيل، مؤكدا أن “مشروع مستقبل مصر” مشروع متكامل، حيث يتم استخدام وسائل الزراعة الحديثة للحفاظ على المياه، مع وفرة كبيرة في المحصول.

كل مورد مياه

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم استخدام ميارة الصرف الزراعي بعد معالجتها، إضافة إلى المياه الجوفية، لاستغلال كل مورد مياه للحفاظ عليها. 

وزارة الزراعة الامن الغذائي مشروع مستقبل مصر الاراضى المحاصيل

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