تعظيم الإنتاجية وزيادة المساحة.. ما تريد معرفته عن مشروع الصوب الزراعية| فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الصوب الزراعية من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية، مؤكدًا أن مشروعات الإنتاج الزراعي بشكل عام شهدت طفرات غير مسبوقة.



وأضاف “القرش” خلال مداخلة خاتفية ببرنامج “الأخبار” والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن مشروع الصوب الزراعية تتضمن زيادة في المساحة المنزرعة والمنتجة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم إنتاجية وحدة الأرض الزراعية.



مشروع الصوب الزراعية طفرة غير مسبوقة



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أنه يتم التحكم في الظروف الجوية داخل الصوب الزراعية وهذا يُمكن من التعامل التغيرات المناخية؛ وبالتالي يمكن الإنتاج في الأوقات التي كان من الصعب الإنتاج فيها ويساعد أيضًا في إنتاج كميات أكبر في مساحات أقل؛ مما يساعد على توافر المعروض أمام المواطن المصري، لافتًا أن ذلك ظهر جاليًا في أوقات الأزمات التي مر بها العالم على مدار السنوات السابقة.