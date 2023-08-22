محمد الصباحي: الحكام بلا ظهير.. ومادة خصبة للهجوم| فيديو

أكد الحكم الدولي محمد الصباحي أن الحكام في مصر مستباحون للهجوم عليهم من الجميع، مضيفًا أنه لا أحد يقوم بشكر الحكام إذا أجادوا في إدارة المباريات.

وقال الصباحي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أنا لم أكن موفقًا في الموسم الماضي، والموسم الماضي أقل موسم لي كتحكيم في عدد المباريات نظرًا للإصابات التي تعرضت لها».

وأشار الصباحي إلى أنه ضد أن يقوم الحكام بالعلاج في الأندية للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم.

وحول التعامل مع الحكام في مصر، تحدث الصباحي عن أن «الحكام مادة خصبة للتقطيع، ونحن بلا ظهير».

وأضاف الصباحي: «نحن وصلنا لمرحلة أن زملاءنا في التحكيم يقومون بالهجوم والانتقاد اللاذع ضدنا، ونحن مستباحون من المحللين ومن الجميع».

وقال الصباحي: «لا أحد يوجه الشكر للحكام إذا قاموا بتقديم مباراة جيدة تحكيميًا».