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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس جذابة.. درة تبرز جمالها على شاطئ البحر

صدى البلد

شاركت الفنانة درة، صورة، عبر ستوري حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ولفتت درة الانتباه بجمالها ورشاقتها، في إطلالة صيفية على شاطئ البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ومن أهم أعمال درة  مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

 

معلومات عن درة

 

وفى سياق آخر، تعتبر درة هي ممثلة من العيار الثقيل والتي منذ أن بدأت وهي تأثر في الجمهور وهي حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان وآدم 2011.

التواصل الاجتماعي انستجرام اعمال درة إطلالة صيفية انستجرام علي شاطئ البحر مسلسل المتهمة

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