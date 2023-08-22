إجراء انتخابات خلال 3 سنوات| المجلس العسكري في النيجر يقترح حلا للخروج

قدم المجلس العسكري الحاكم في النيجر خريطة طريق لإدارة البلاد خلال السنوات المقبلة، لكن رفضت دول إيكواس الخريطة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

اقترح المجلس العسكري، على شعبه صيغة الخروج، بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، مما أدى إلى رفض إيكواس.



اعتبر ذلك، إطالة للأزمة وعدم حل وتأخير للبلاد، الدولة الحبيسة التي تعاني حقيقة.

ردا على ذلك، وقبله، تلوح إيكواس بالتدخل إذا فشلت المحادثات.

واتبعت "إيكواس" موقفا أكثر تشددا تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكرية.

وأكدت المجموعة تهديدها يوم الجمعة، قبل يوم واحد من موافقة المجلس العسكري في نهاية المطاف على مقابلة وفد من "إيكواس" في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.



وقال مفوض "إيكواس" عبد الفتاح موسى، الإثنين: "أطلقوا سراح الرئيس محمد بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".

وأوضح أن نتيجة "المناقشات غير الرسمية الجارية" ستحدد ما إذا كانت مجموعة "إيكواس" سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.