عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء انتخابات خلال 3 سنوات| المجلس العسكري في النيجر يقترح حلا للخروج

دول إيكواس
دول إيكواس

قدم المجلس العسكري الحاكم في النيجر خريطة طريق لإدارة البلاد خلال السنوات المقبلة، لكن رفضت دول إيكواس الخريطة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

اقترح المجلس العسكري، على شعبه صيغة الخروج،  بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، مما أدى إلى رفض إيكواس.


اعتبر ذلك، إطالة للأزمة  وعدم حل وتأخير للبلاد، الدولة الحبيسة التي تعاني حقيقة.

ردا على ذلك، وقبله، تلوح إيكواس  بالتدخل إذا فشلت المحادثات.

واتبعت "إيكواس" موقفا أكثر تشددا تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكرية.

وأكدت المجموعة تهديدها يوم الجمعة، قبل يوم واحد من موافقة المجلس العسكري في نهاية المطاف على مقابلة وفد من "إيكواس" في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.


وقال مفوض "إيكواس" عبد الفتاح موسى، الإثنين: "أطلقوا سراح الرئيس محمد بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".

وأوضح أن نتيجة "المناقشات غير الرسمية الجارية" ستحدد ما إذا كانت مجموعة "إيكواس" سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.

إجراء انتخابات الرئيس محمد بازوم العاصمة نيامي السنوات المقبلة المجلس العسكري الحاكم المجلس العسكري الحاكم في النيجر خريطة طريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

موضوعات متعلقة

بعد ظهور متحورات جديدة.. كيف ارتفعت أسهم شركات لقاحات كورونا في لحظة؟

ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوى في أمريكا.. تفاصيل

انتصار تاريخي لكوكب الأرض.. استفتاء غريب في الإكوادور ضد النفط

زيلينسكي يعلن مشاركة اليونان في تدريبات F-16 للطيارين الأوكرانيين

شاهد ما فعله الطقس البارد بحرائق غابات كندا المروعة

محطته الأخيرة.. ماذا يفعل زيلينسكي في أثينا اليوم؟

موجة حارة شديدة وطويلة تضرب فرنسا ..درجات حرارة قياسية

تحذير نيجيري: سيموت الناس إذا ظلت الحدود مع النيجر مغلقة

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش سبتمبر 2023 | استعدادات مكثفة وتيسيرات لكبار السن

بعد مقارنة محمد رمضان بالعندليب.. شريف خير الله يرد على محمد شبانة

سعر سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر .. صور

بدء امتحان الاقتصاد في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بالصور.. استلم تذكرة قطار السكة الحديد من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المحطة

بالقانون.. غرامة 200 جنيه لمن يسمي أبناءه بهذه الأسماء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ