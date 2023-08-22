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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| دبي ترفع توقعاتها لحركة المسافرين عبر مطارها

مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي

رفع "مطار دبي الدولي" في الإمارات للمرة الثانية هذا العام 2023 توقعاته لحركة المسافرين، بعد أن سجل قفزة بالنصف الأول من العام الجاري.

وبحسب وكالة “يلومبرج الشرق”، استقبل المطار الدولي 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، ما يمثل أكثر بقليل من 100% من أعداد المسافرين المسجَّلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 (أي قبل كورونا)، وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء.

المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، رفع توقعاته للعام بأكمله من 83.6 مليون إلى 85 مليون مسافر، ما يقل بنسبة 1.6% فقط عن حركة المسافرين السنوية المسجلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019، حسب تصريحات بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في البيان.

أبرز مؤشرات حركة المسافرين عبر مطار دبي بالنصف الأول 2023:

حركة المسافرين في الربع الثاني ارتفعت 42.7% إلى 20.3 مليون مسافر.
شهر مايو كان الأكثر ازدحاماً خلال الربع الثاني بواقع 6.9 مليون مسافر.
أبرز الوجهات شملت الهند والسعودية والمملكة المتحدة.
استقبل المطار 201.8 ألف رحلة جوية في النصف الأول بزيادة سنوية بلغت 30.2%.

الامارات دبي مطار دبي الدولي ركة المسافرين النصف الأول من العام

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